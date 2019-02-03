Россиянку эвакуировали из Таиланда из-за тяжелой болезни

Москвичку Ирину Соколову эвакуировали в России из-за тяжелой пневмонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.

Как отмечается, во время переезда ее сопровождали врачи.

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Уточняется, что до этого россиянка попала в таиландскую больницу в тяжелом состоянии. На момент госпитализации она не могла дышать, и ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Подчеркивается, что из-за осложнений у нее начались сбои в работе внутренних органов.

По мнению медиков, женщина заболела еще в Москве, а на отдыхе ее болезнь резко обострилась.

Ранее сообщалось, что посольство России в Сербии помогает забрать тело умершей беременной россиянки.