Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции
Во Франции около 58,6 тысяч человек приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, в Париже в ходе акций протеста задержали 30 человек.
Как отмечается, в столице Франции и городе Бордо произошли столкновения между протестующими и полицией.
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При этом полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.
Ранее сообщалось, что в Париже около 14 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов».