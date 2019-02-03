Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции

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Во Франции около 58,6 тысяч человек приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, в Париже в ходе акций протеста задержали 30 человек.

Как отмечается, в столице Франции и городе Бордо произошли столкновения между протестующими и полицией.

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При этом полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в Париже около 14 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов».