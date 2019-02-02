Жительницу ЛНР осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

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Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жительницу Луганска к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Министерства госбезопасности ЛНР сообщили, что 24-летнюю Викторию Воронину признали виновной в госизмене.

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По имеющимся данным, Воронина по заданию СБУ и Главного управления разведки украинского Минобороны она привлекала к негласному сотрудничеству жителей ЛНР с целью сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну, — как военного характера, так и о социально-политической обстановке в республике. К

Кроме того девушка вела активную деятельность в интернете по дестабилизации ситуации.

Воронина признала свою вину и раскаялась в содеянном.