Жительницу ЛНР осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жительницу Луганска к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Министерства госбезопасности ЛНР сообщили, что 24-летнюю Викторию Воронину признали виновной в госизмене.
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По имеющимся данным, Воронина по заданию СБУ и Главного управления разведки украинского Минобороны она привлекала к негласному сотрудничеству жителей ЛНР с целью сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну, — как военного характера, так и о социально-политической обстановке в республике. К
Кроме того девушка вела активную деятельность в интернете по дестабилизации ситуации.
Воронина признала свою вину и раскаялась в содеянном.