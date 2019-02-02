В посольстве России прокомментировали задержание экс-мэра Тулы на Кипре
Российское посольство подтвердило факт задержания экс-мэра Тулы Алисы Толкачевой, которая находилась в международном розыске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии в Никосии.
Отмечается, что Толкачеву задержали на Кипре по запросу России. Сейчас она находится в местной тюрьме.
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Кроме того, решается вопрос об экстрадиции в Россию.
Ранее сообщалось, что экс-мэра Тулы Алису Толкачеву арестовали на Кипре.