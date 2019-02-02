Экс-мэра Тулы Алису Толкачеву арестовали на Кипре

Полиция Кипра задержала и арестовала экс-мэра Тулы Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, чиновницу задержал Интерпол по запросу России. Сейчас она находится в местной тюрьме.

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Отмечается, что Толкачеву обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. В 2017 году тульский суд принял решение о ее заочном аресте. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что тульская городума уволила мэра Алису Толкачеву, вступившую в конфликт с «Единой Россией».