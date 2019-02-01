Дело о теракте в метро Петербурга направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной проинформировал, что уголовное дело по факту теракта в Петербургском метрополитене направлено в суд, передает РИА «Новости».

Уточняется, что дело по существу будет рассматривать Московский окружной военный суд.

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Куренной добавил, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 боевиков «Катиба Таухид валь Джихад» было утверждено замгенпрокурора России. Их обвиняют в организации террористичесской организации и участии в ней, совершении теракта, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в Петербурге.

«Катиба Таухид валь Джихад» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.