Навес здания Гидропроекта обрушился в Москве
Навес над входом в здание столичного Гидропроекта обрушился на пересечении Волоколамского и Ленинградского шоссе, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Упавший навес перегородил дорогу возле здания.
По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет.
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В настоящее время на месте падения навеса работают экстренные службы.
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