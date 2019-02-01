Навес здания Гидропроекта обрушился в Москве

Последствия обрушения навеса над входом здания Института «Гидропроект» на Волоколамском шоссе Кадр из видео/Москва 24

Навес над входом в здание столичного Гидропроекта обрушился на пересечении Волоколамского и Ленинградского шоссе, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Упавший навес перегородил дорогу возле здания.

По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет.

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В настоящее время на месте падения навеса работают экстренные службы.

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