Возбуждено дело по факту гибели россиянина в украинской колонии

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели 45-летнего россиянина Валерия Иванова в исправительной колонии в городе Дрогобыч Львовской области Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, россиянин погиб в результате нанесенных ему в колонии телесных повреждений 9 декабря 2018 года.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова объяснила смерть россиянина в колонии «падением с лестницы».