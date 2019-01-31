Американский сенатор засудил напавшего на него из-за кучи травы соседа

Американский сенатор от Кентукки Рэнд Пол получит более $500 тыс. в качестве компенсации ущерба от соседа, который напал на него и сломал ему несколько ребер, сообщает «Би-би-си».

Нападение произошло в 2017 году. Рене Бушер, сосед Пола, злился на сенатора из-за того, что тот складывал траву в кучу возле линии их участков. Однажды он напал на сенатора со спины, когда тот косил траву на лужайке около дома.

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По данным издания, Буше признал себя виновным в марте 2018 года в нападении на члена конгресса. В июне он получил штраф в размере $10 тыс. и был приговорен к 30 дням тюрьмы после того, как суд установил, что нападение было спором между соседями, а не политически мотивированным действием. После суд постановил, что соседу следует выплатить $580 тыс. компенсации за боли и мучения, а также на медицинские расходы.

Адвокат Бушера заявил, что его клиент обжалует решение суда.

Ранее сообщалось, что американскому сенатору сломали пять ребер при нападении.