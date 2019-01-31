Названы самые неординарные имена детей в 2018 году

В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых необычных именах, которые москвичи давали новорожденным в прошлом году. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что самым необычным женским именем стала Адель-Иллария. Кроме того, двух девочек назвали Виктория Луна и Леонида. Также среди необычных имен оказались Ия, Александра Джейн, Радомира, Августина, Доминика и Капитолина. Среди неординарных мужских имен оказались Пахом, Марсель, Филл, Пересвет, Добрыня, Данислав и Мартин.

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«Родители по-прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки», — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Согласно представленной информации, в тройку самых распространенных имен для девочек попали Мария, Софья, Анна, а для мальчиков — Александр, Михаил и Максим.

Ранее сообщалось, что были названы самые популярные у москвичей имена для новорожденных.