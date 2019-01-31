В Чите введен режим ЧС из-за пожара на свалке

Читинские власти ввели режим ЧС из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка, сообщается на сайте администрации городского округа.

Отмечается, что из-за сильного ветра возгорание распространилось на 2,5 га.

«Сегодня [31 января] введен режим ЧС. Для борьбы с огненной стихией привлекается дополнительная техника, в том числе тяжелый бульдозер», — говорится в сообщении на сайте администрации.

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Пресс-служба добавила, что властям удалось достичь договоренности с карьером, который предоставляет грунт для тушения возгорания. Также власти отчитались о создании «технологической площадки», которая обеспечивает безопасный въезд машин на территорию полигона.

ТАСС уточняет, что полигон загорелся в среду, 30 января.

Осенью прошлого года в Челябинске ввели режим ЧС из-за проблем с мусором.