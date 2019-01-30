Песков прокомментировал волну «минирований» в регионах России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/534/10946534/upload-RIAN_03139620.HR.ru-pic905-895x505-28374.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал десятки сообщений о «минировании», поступивших в российские города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что волны «минирования» происходят не в первый раз. Он подчеркнул, что за подобные сообщения предусмотрено наказание.

Реклама

«Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, [как] и человек, стоящий за этими провокационными действиями», — сказал Песков.

Ранее сообщения о массовом «минировании» поступили в пять городов России.