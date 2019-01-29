Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте «Рудна» на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять — пропали без вести. Об этом сообщает PAP со ссылкой на представительницу горнодобывающей компании KGHM Лидию Марчинковскую-Бартковяк.

Отмечается, что под землей во время толчка находились 32 шахтера.

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«14 человек пострадали, а девять — пропали», — рассказала Марчинковская-Бартковяк.

Подземный толчок оценивается в семь из десяти баллов по шкале горнодобывающей промышленности. Толчок произошел на глубине 770 м.

Ранее сообщалось, что в Китае при обвале на угольной шахте погибли 19 человек.