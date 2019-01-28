Полиция на Украине проверяет данные о пропаже капитана судна «Норд»

Нацполиция Украины проверяет информацию об исчезновении капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, заявил пресс-секретарь ведомства Ярослав Тракало. Об это сообщает РИА «Новости».

Как заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, сведений о задержании капитана сотрудниками ведомства нет.

Ранее о пропаже Горбенко заявил руководитель украинского адвокатского объединения, которое представляет интересы крымских рыбаков Максим Могильницкий. По его данным,капитан не выходит на связь с родными и адвокатами.