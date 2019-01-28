Капитан судна «Норд» пропал без вести на Украине

Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести на Украине. Об этом в фейсбуке сообщил представляющий интересы крымских рыбаков Максим Могильницкий.

«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — написал Могильницкий.

Реклама

Могильницкий отметил, что Горбенко исчезает не впервые. В апреле 2018-го года его непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники СБУ, поэтому основания для беспокойства в этот раз, по его словам, «очень серьезные».

«Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций», — добавил он, попросив всех, кто владеет какой-либо информацией о судьбе Горбенко, сообщить адвокатам.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен арестованного на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого невозможен до тех пор, пока идут уголовные процессы.