Блокадники пригласили в Петербург высказавшуюся о блокаде немецкую журналистку

Блокадники пригласили в Петербург немецкую журналистку, раскритиковавшую празднование снятия блокады, передает радиостанция «Говорит Москва».

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева пригласила журналистку приехать в город и послушать рассказы о военных временах. Она добавила, что годовщина снятия – это «праздник со слезами на глазах».

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Ранее немецкая журналистка заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в неуместное торжество.

Автор статьи добавила, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением, в результате которого погибло огромное количество людей.