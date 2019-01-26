В Госдуме отреагировали на заявление немецких СМИ о блокаде Ленинграда
Депутат Госдумы Сергей Боярский отреагировал на публикацию журналистки немецкой газеты Süddeutsche Zeitung об «опасности» проведения парада в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.
Он заявил, что россиян, отмечающих свои праздники, не должно интересовать чужое мнение.
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«Для многих тех, кто прошел через этот ад и по сей день вспоминает о тех днях, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был День Победы», — отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он призвал коллег из Германии «аккуратнее вмешиваться в суверенные дела России».
Немецкая журналистка заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в неуместное торжество.