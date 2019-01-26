Восемь человек спасены при пожаре в доме в Москве

Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Уточняется, что 26 января в 1.03 поступило сообщение о пожаре по адресу Батайский проезд дом 1.

Было установлено что происходит загорание в квартире на девятом этаже 14-этажного жилого дома. В доме загорелись личные вещи и мебель на площади в 20 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.