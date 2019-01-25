СК начал проверку после жалобы школьников Кузбасса на плохую еду

Следственный комитет России (СК) по Кемеровской области начал доследственную проверку сообщения о плохом питании в одной из школ города Юрги. Об этом говорится на сайте СК.

Как отмечается, следователи установили учебное заведение, из которого поступила жалоба.

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«В ближайшее время в рамках проверки будет осмотрено помещение школьной столовой, истребованы сведения из медицинских учреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после питания в столовой», — проинформировали в СК.

В данный момент следователи опрашивают учеников и ведут работу с администрацией школы.

Ранее сообщалось, что школьники Кузбасса пожаловались на еду в столовой.