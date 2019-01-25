Во ФСИН рассказали, насколько переполнены московские СИЗО

Начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Сергей Мороз проинформировал о том, что находящиеся в столице СИЗО переполнены на 10%. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в настоящее время проводится ряд мероприятий для того, чтобы решить эту проблему.

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«Так по состоянию на 1 января 2019 г. в СИЗО Москвы при лимите наполнения в 8 тыс. 657 мест фактически содержались 9 тыс. 625 человек, общее переполнение составляет 10%», — сказал Мороз.

Он добавил, что с 2017 году численность находящихся в СИЗО удалось уменьшить на 2 тысячи человек.

Ранее замглавы ФСИН заявил о закрытии «Бутырки».