В США поймали фокусника-педофила

Известный маг из Массачусетса Дэвид Хасси был арестован по подозрению в сексуальном насилии над тремя подростками, сообщает Newsweek.

По данным издания, 52-летний фокусник обвиняется в непристойном поведении сексуального характера и избиении двух подростков старше 14 лет и одного подростка младше 14 лет.

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Как отмечается, он был арестован в своем доме сотрудниками полиции.

При этом подростки утверждают, что Хасси подверг их насилию, когда они были членами «Общества молодых магов» — организации, возглавляемой Хасси для детей, которые «искренне хотят больше узнать об искусстве магии».

Фокусник, появившийся в окружном суде Хингама, отрицал все обвинения. В настоящее время дело продолжают расследовать.