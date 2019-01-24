Идеолог лечения гомосексуализма совершил каминг-аут

В США терапевт из штата Юта Дэвид Мэтисон, занимающийся изменением сексуальной ориентации человека, признался в том, что он гей, сообщает Independent.

Мэтисон заявил, что не может больше оставаться в браке, в котором он состоял 34 года, и сказал, что «пришло время заявить о себе, как о гомосексуале».

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Отмечается, что Мэтисон является последователем мормонской религии, которая осуждает однополые отношения. При этом он отметил, что не отказывается от своих религиозных взглядов и от всей своей работы в качестве конверсионного терапевта, несмотря на свидания с мужчинами. Но он раскритиковал «основанную на гомофобии систему» своего воспитания в мормонской церкви.

Мэттисон признал, что он мог причинить вред лицам ЛГБТК своей терапией и попросил у них прощения.

Ранее сообщалось, что ЦРУ рассекретило доклад о гомосексуальных влечениях Гитлера.