Источник назвал возможную причину обысков у мэра Нефтеюганска

Стала известна возможная причина обысков в квартире у мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева, а также в местной администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в муниципалитете.

Как отмечается, это могло стать результатом конфликта Дегтярева с правоохранительными органами, который произошел в 2018 году.

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«Глава муниципалитета инициировал отставку с поста вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды — выходца из органов госбезопасности, ранее служившего в УФСБ по Курганской области», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что вице-мэр, курировавший финансы и экономику, заблокировал приватизацию некоторых активов. Впоследствии его увольнение привело к серии конфликтов в Нефтеюганске.

Ранее источник сообщил, что в администрации Нефтеюганска проходят обыски.