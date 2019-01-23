Горящие в Черном море суда вошли в российские воды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/419/12137419/upload-RIAN_5757503.HR-pic905-895x505-29524.jpg">

Суда, терпящие бедствие в Керченском проливе, вошли в российские территориальные воды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.

Отмечается, что в настоящий момент дрейф кораблей прекратился.

«Вечером суда начали дрейфовать. Вошли в территориальные воды, в пределы 12-мильной зоны. Но сейчас со «Спасателя Демидова» (спасательное судно) сообщили, что на 20.20 мск дрейф прекратился», — сообщили в службе.

Ранее сообщалось, что большинство погибших на горевших в Керченском проливе судах были опознаны.