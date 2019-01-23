Горящие в Черном море суда вошли в российские воды
Суда, терпящие бедствие в Керченском проливе, вошли в российские территориальные воды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.
Отмечается, что в настоящий момент дрейф кораблей прекратился.
«Вечером суда начали дрейфовать. Вошли в территориальные воды, в пределы 12-мильной зоны. Но сейчас со «Спасателя Демидова» (спасательное судно) сообщили, что на 20.20 мск дрейф прекратился», — сообщили в службе.
Ранее сообщалось, что большинство погибших на горевших в Керченском проливе судах были опознаны.