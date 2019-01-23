Украинские пограничники заявили о готовности к визовому контролю россиян

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Помощник председателя государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян заявил, что ведомство готово осуществлять визовый контроль для россиян, если такой режим введут. Об этом он рассказал телеканалу «Эспресо ТВ».

По словам чиновника, речь идет о биометрическом визовом контроле, то есть о въезде российских граждан только по биометрическим паспортам.

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«Такое решение обсуждается. ГПСУ действует исключительно в правовом поле в пределах своей компетенции. Если решение будет принято, мы будем его выполнять», — отметил Слободян.

Ранее сообщалось, что Украина стягивает силы противовоздушной обороны на границу с Россией.