После урока «по понятиям» школу в Приморье ждет проверка

Прокуратура Приморского края проверит появившиеся в интернете сообщения о том, что в одной из школ региона провели урок бывшие заключенные, передает ТАСС.

Об этом рассказала старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина. Ранее в СМИ появилась информация о том, что средней школе села Первомайского в Михайловском районе прошел урок полового воспитания для мальчиков 5-7 классов, который провели местные криминальные авторитеты.

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«Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района», — сказала Телегина.

Ранее сообщалось, что полиция в Хабаровском крае проверит видео, на котором учительница избила ученика.