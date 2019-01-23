В Кузбассе проверили достоверность сведений о голодных обмороках школьников

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Член комитетов по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты населения Кемеровской области Ирина Федорова заявила, что в регионе провели проверку по заявлению о голодных обмороках в школах, передает ТАСС.

«Не установлено ни одного факта обморока… да, есть дети, которые не питаются [в школьных столовых] — это те, кто приносит еду с собой, те, кому противопоказана по медицинским показателям », — отметила Федорова.

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По ее словам, школы для проверок были выбраны не случайно.

«Мы позвонили в район и спросили, каким школам помогают предприниматели. Нам назвали несколько и мы, не предупреждая их, все разъехались. Позвали его [Кислицына] с собой, но он отказался,» — дополнила Федорова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил об участившихся случаях голодных обмороков у школьников Кузбасса.