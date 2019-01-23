«Захватчику» самолета из Сургута назначили психиатрическую экспертизу

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Следственный комитет России (СК) назначил психолого-психиатрическую экспертизу 41-летнему жителю Сургута Павлу Шаповалову, который пытался угнать самолет, следовавший рейсом Сургут — Москва. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается, в результате медицинского освидетельствования в крови подозреваемого не было обнаружено наркотиков и алкоголя. Однако учитывая неадекватность его поведения на борту воздушного судна, а также тяжесть совершенного преступления, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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Также в СК проинформировали, что Шаповалову предъявлено обвинение в угоне самолета.

Ранее сообщалось, что бортпроводница захваченного самолета Сургут — Москва рассказала об угонщике.