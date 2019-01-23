Брат Уилана оценил решение суда
Дэвид Уилан, который является братом задержанного в России за шпионаж Пола Уилана, прокомментировал решение суда в отношении своего родственника. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, родственники разочарованы итогами заседания Мосгорсуда.
Он также добавил, что Пол Уилан «оказался в ловушке» и невиновен в шпионаже.
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Дэвид подчеркнул, что не удивлен решением суда отклонить просьбу об освобождении Уилана под залог.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал арест обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана законным.