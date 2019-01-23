Брат Уилана оценил решение суда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/237/12118237/RTX6KI10-pic905-895x505-9206.jpg">

Дэвид Уилан, который является братом задержанного в России за шпионаж Пола Уилана, прокомментировал решение суда в отношении своего родственника. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, родственники разочарованы итогами заседания Мосгорсуда.

Он также добавил, что Пол Уилан «оказался в ловушке» и невиновен в шпионаже.

Реклама

Дэвид подчеркнул, что не удивлен решением суда отклонить просьбу об освобождении Уилана под залог.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал арест обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана законным.