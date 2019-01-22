Иерусалимский патриарх благословил прихожан канонической УПЦ

Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III принял делегацию канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.

Отмечается, что 21 января патриарх отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

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На встрече с паломнической делегацией канонической УПЦ Феофил заявил, что молится о восстановлении мира на Украине, а также «передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви».

Ранее сообщалось, что сторонники украинской «новой церкви» атаковали храм УПЦ в Волынской области.