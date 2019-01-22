Ребенку с «захваченного» самолета Сургут — Москва потребовалась медпомощь
И.о. директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Елена Касьянова сообщила, что одному ребенку после инцидента на борту самолета Сургут — Москва потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, еще 14 человек обратились за психологической поддержкой.
«За медицинской помощью обратился один ребенок, за психологической помощью 14 человек», — сказала Касьянова.
Она также добавила, что далее их по пути в Москву будут сопровождать фельдшеры и психологи.
Ранее в стало известно о личности «захватчика» самолета.
Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Возбуждено уголовное дело.
«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.