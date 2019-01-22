Расследование по MH17 финансово поддержат пять стран

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Пять стран, входящих в Совместную следственную группу, подписали меморандум, согласно которому они окажут финансовую поддержку уголовному преследованию виновных в крушении малайзийского Boeing. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В тексте уточняется, что «расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды». Остальные расходы будут совместно финансировать Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

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Как отмечается, внести материальный вклад в расследование могут и другие страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Ранее в Генпрокуратуре России заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17.