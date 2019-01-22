Рыбку и Лесли отпустили

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В Нагатинском районном суде Москвы отпустили Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, передает ТАСС.

Полиция не стала выходить с ходатайством об аресте и отпустила Рыбку и Лесли под подписку об обязательстве о явке.

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Адвокат Лесли Светлана Сидоркина подтвердила «Газете.Ru» информацию об освобождении его подзащитного и Рыбки.

«Свидетельство о явке отобрано. Кириллов и Вашукевич покинули здание ИВС «Зябликово». Они уже практически дома. Анастасию забрал ее бывший муж, а Александра — супруга. Заседание по рассмотрению ходатайства следствия отменено», — пояснила Сидоркина.

Ранее адвокат Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), заявил, что у его подзащитной прошла очная ставка с блогером Анастасией Давыдовой (Сашей Травкой).