Адвокат рассказал об очной ставке Насти Рыбки и Саши Травки

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Дмитрий Зацаринский, адвокат Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), заявил, что у его подзащитной прошла очная ставка с блогером Анастасией Давыдовой (Сашей Травкой). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Юрист рассказал, что на очной ставке Травка обвинила Рыбку в вовлечении в занятие проституцией. Он подчеркнул, что Рыбка, «конечно же», не признает свою вину. Адвокат также отметил, что знает обо всем, что произошло на очной ставке и указал на «неслучайный факт» непредъявленного обвинения.

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«Следствие находится в некотором замешательстве и, видимо, обвинения уже не будет предъявлены. Это странно, так как у них было на это трое суток. Так что в суд Рыбка и Лесли (Александр Кириллов) пойдут в статусе подозреваемых», — заявил адвокат.

Он также напомнил, что по закону подозреваемых допускается арестовывать только в «исключительных случаях».

Ранее сообщалось, что Рыбка обвинила Травку в доносе.