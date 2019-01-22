Адвокат: Уилан имел секретные данные при задержании

Владимир Жеребёнков, адвокат задержанного в России гражданина четырех стран Пола Уилана, заявил, что его подзащитный во время задержания имел при себе сведения, которые составляют государственную тайну. Слова адвоката передает ТАСС.

При этом адвокат не уточнил, какими именно сведениями обладал Уилан. Юрист объяснил, что не может разглашать материалы дела, но имеет право подтвердить факт наличия секретных сведений, так как ранее такая информация распространялась в пресс-релизах российского МИДа.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд проверяет законность ареста Уилана.