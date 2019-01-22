СМИ рассказали об убийстве сына основателя «Талибана»

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В пакистанском Пешаваре был ликвидирован Мулла Якуб, сын основателя террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) Муллы Омара. Об этом сообщает иранское государственное агентство Irna со ссылкой на афганские источники.

По данным агентства, Мулла Якуб был похищен, а потом убит неизвестными вооруженными людьми.

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Отмечается, что «Талибан» пока не комментировал смерть Муллы Якуба.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Пакистане убит «отец Талибана.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.