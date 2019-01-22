Мосгорсуд проверяет законность ареста Пола Уилана

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, передает РИА «Новости».

«На вторник назначено рассмотрение в Мосгорсуде апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в отношении Пола Уилана», — сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, пояснил ситуацию с его четырьмя гражданствами.

Он подтвердил, что американец фактически является гражданином четырех стран.