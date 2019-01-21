Генпрокурор Украины заявил о миллионах нелегальных «стволов» в стране
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в стране в обороте находятся миллионы единиц нелегального оружия. Интервью опубликовано на сайте Гордона.
Он подчеркнул, что такие оценки приводит украинское МВД.
Реклама
«Я не шучу, в стране от 3 до 5 млн нелегальных стволов», — заверил Луценко.
Он также посетовал, что такое количество оружия изъять «невозможно».
Луценко заключил, что это оружие следует легализовать, исключая из списка легальных вооружений гранатометы, мины и взрывчатку.
В ноябре прошлого года Луценко заявлял о 3 млн единиц нелегального оружия в стране.