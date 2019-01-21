Генпрокурор Украины заявил о миллионах нелегальных «стволов» в стране

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в стране в обороте находятся миллионы единиц нелегального оружия. Интервью опубликовано на сайте Гордона.

Он подчеркнул, что такие оценки приводит украинское МВД.

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«Я не шучу, в стране от 3 до 5 млн нелегальных стволов», — заверил Луценко.

Он также посетовал, что такое количество оружия изъять «невозможно».

Луценко заключил, что это оружие следует легализовать, исключая из списка легальных вооружений гранатометы, мины и взрывчатку.

В ноябре прошлого года Луценко заявлял о 3 млн единиц нелегального оружия в стране.