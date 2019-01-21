Газ может взорваться на горящих в Керченском проливе судах

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В Новороссийском морском спасательно-координационном центре сообщили, что на двух кораблях, горящих в Керченском проливе, может взорваться газ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент продолжается спасательная операция. Она продлится до тех пор, пока все члены экипажа не будут найдены. Сейчас неизвестна судьба пяти моряков.

Ранее сообщалось, что при возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли 14 человек.