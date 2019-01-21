Спасатели сообщили о погибшем при возгорании судов в Керченском проливе

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасатели обнаружили тело моряка, погибшего при возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также в пресс-службе отметили, что спасателям удалось обнаружить трех живых моряков. Их подняли на борт.

Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них предположительно произошел взрыв. Отмечалось, что на борту судов находились 31 человек — граждане Индии и Турции.