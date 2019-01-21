Умерла самая старая жительница России

На 128-м году жизни в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая старая жительница страны по версии Книги рекордов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на районную администрацию.

Сообщается, что долгожительницу звали Шаова Нану Цуковна. Ее внесли в Книгу рекордов России как самого пожилого жителя в 2017 году. Тогда главный редактор Книги рекордов страны Станислав Коненко встретился с долгожительницей и вручил ей сертификат, подтверждающий звание самого старшего россиянина. Он также заявлял, что она была рекордсменом по возрасту не только в стране, но и в мире.

Отмечается, что у Нану Цуковны восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков, в общей сумме — 67 человек.