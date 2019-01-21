В Калуге возбудили дело после отравления газом семьи и врачей «скорой»

В Следственном комитете России (СК) по Калужской области проинформировали о возбуждении уголовного дела из-за гибели троих людей в результате отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что что инцидент произошел около 1.30 на улице Луначарского в Калуге.

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«Прибывшие на место трагедии спасатели и медики обнаружили в квартире тело девочки 2006 года рождения и ее родителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 23-летний молодой человек был госпитализирован из-за произошедшего. Также пострадали проехавшие на место происшествия сотрудники «скорой помощи».

Ранее сообщалось, что дети отравились угарным газом в Дагестане.