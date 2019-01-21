ФСБ пресекла деятельность «благотворительной организации», собравшей 10 млн для ИГ
Центр общественных связей ФСБ проинформировал о пресечении деятельности собиравшей деньги для ИГ (организация запрещена в России) ячейки в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, члены ячейки, связанной с ИГ на сирийской территории, выдавали ее за благотворительную организацию. Им удалось собрать более 10 млн руб.
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Отмечается, что в связи с произошедшим были задержаны трое подозреваемых.
«В ходе допросов они дали признательные показания по фактам вменяемых преступлений», — заявили в ФСБ.
Ранее в Казахстане задержали группу лиц за подготовку терактов.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.