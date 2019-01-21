ФСБ пресекла деятельность «благотворительной организации», собравшей 10 млн для ИГ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/12034093/RIAN_5675943.HR-pic905-895x505-34970.jpg">

Центр общественных связей ФСБ проинформировал о пресечении деятельности собиравшей деньги для ИГ (организация запрещена в России) ячейки в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, члены ячейки, связанной с ИГ на сирийской территории, выдавали ее за благотворительную организацию. Им удалось собрать более 10 млн руб.

Реклама

Отмечается, что в связи с произошедшим были задержаны трое подозреваемых.

«В ходе допросов они дали признательные показания по фактам вменяемых преступлений», — заявили в ФСБ.

Ранее в Казахстане задержали группу лиц за подготовку терактов.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.