Филарет рассказал о взаимодействии новой церкви Украины с СБУ

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Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет рассказал об общении представителей новой украинской церкви со спецслужбами. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, взаимодействие с СБУ отличается от взаимодействия с КГБ. В настоящее время представители церкви могут поступать так, как считают нужным, даже если СБУ не одобряет их решения. Во времена КГБ нельзя было «ничего без решения спецслужб делать».

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«Общаемся. Но ничего не согласовываем», — сказал Филарет.

Ранее Филарет рассказал о том, как украинские власти могут получить в свое распоряжение Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру.