В Ульяновской многоэтажке произошел хлопок бытового газа
Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоэтажном доме в поселке Ульяновской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
По данным ведомства, хлопок бытового газа произошел в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома в поселке Ишеевка.
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«По предварительным данным, есть пострадавший», — говорится в сообщении.
Отмечается, что конструкции здания не нарушены. Причина происшествия устанавливается.