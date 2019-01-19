Настя Рыбка обвинила Сашу Травку в доносе

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила в зале суда, что ее знакомая секс-инструктор и блогер Саша Травка (Анастасия Давыдова) написала на нее заявление в полицию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рыбка подтвердила, что Травка, по ее мнению, написала на нее заявление — в нем, по словам модели, говорится, что она принуждала Травку заниматься проституцией.

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Ранее сообщалось, что Рыбка не признала вину в вовлечении в проституцию.

Также ранее стало известно, что Рыбке и ее партнеру Алексу Лесли (Александру Кириллову) продлили срок ареста.