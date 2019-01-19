В РПЦ предложили Филарету стать патриархом Галактики

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Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что глава бывшего Киевского патриархата Филарет Денисенко может взять себе любой угодный ему титул. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Представитель патриарха подчеркнул, что самонаименования со стороны украинских священнослужителей являются «цирком».

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«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», — заявил Волков.

Он отметил, что РПЦ не может дать «вменяемых оценок» действиям украинских священнослужителей. Волков также выразил мнение, что такие поступки украинских церковных деятелей являются «неадекватными».

Ранее Филарет документально заверил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины.