Филарет объявил себя патриархом всея Руси и Украины

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Глава бывшего Киевского патриархата Филарет Денисенко документально заверил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины. Фотографию распоряжения разместил в своем блоге диакон Андрей Кураев.

В документе от 16 января говорится, что во время службы Филарет должен упоминаться как «Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всея Руси — Украины». Также распоряжение предусматривает, что главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания следует упоминать как «митрополита Киевского и всея Украины».

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Русская православная церковь (РПЦ) лишила Филарета сана в 1992 году из-за того, что он объявил о создании независимой и неканонической с точки зрения РПЦ Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1997-м РПЦ предала Филарета анафеме. В октябре прошлого года Константинополь восстановил его в церковном общении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко решил присвоить Филарету звание героя Украины.