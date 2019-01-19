Во Франции заявили о «беспрецедентном уровне» насилия на протестах

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Представитель Национального полицейского управления Франции Камилла Шаз заявила о «беспрецедентном уровне» насилия на последних акциях «желтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV.

По ее словам, все демонстрации сопровождаются массовыми беспорядками.

Тем временем 19 января пройдет очередная акция протестующих. Как отмечается, в связи с этим по всей стране мобилизованы более 80 тыс. правоохранителей.

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Подчеркивается, что это уже десятая суббота, в которую проходят акции «желтых жилетов».

Ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали в ходе протестов во Франции.