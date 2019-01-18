Задержанный в Москве за шпионаж Уилан назвал обвинения ошибкой

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Владимир Жеребенков, адвокат задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, рассказал, что американец отрицает свою вину, пишет RT.

По словам его защитника, Уилан считает, что следствие допустило ошибку, и он может доказать это.

«Позиция у него — что он не собирал сведения, которые составляют государственную тайну, то есть у него не было никаких намерений, он не работает ни на какую разведку. Вину свою он отрицает», — поделился Жеребенков.

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Также адвокат добавил, что в целом к Уилану относятся нейтрально, у него даже есть телевизор.

«Никакого психологического воздействия (на него. — «Газета. Ru») не оказывается. Следователь себя ведет в рамках закона, то есть законностью обоснованно, гуманно оказывает помощь ему», — отметил Жеребенков.

Ранее сообщалось, что брат задержанного за шпионаж Уилана обвинил Россию в срыве визита к нему.